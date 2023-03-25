Работники школ в Лос-Анджелесе добились своего забастовкой Работники школ в Лос-Анджелесе добились повышения зарплат забастовкой

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В американском Лос-Анджелесе 30 тысячам работников педагогической сферы повысят зарплату, сообщил профсоюз SEIU Local 99 в своем Twitter. Организация достигла соглашения с объединенным школьным округом Лос-Анджелеса (LAUSD), которое предусматривает требуемое повышение оплаты труда — на 30%, а также иные гарантии для работников школ.

SEIU Local 99 сообщил, что принятый документ призван устранить «историческое неравенство в оплате труда», а также расширяет медицинские льготы для сотрудников, которые трудятся неполный рабочий день. В профсоюзе подчеркнули, что новый контракт «значительно увеличивает заработную плату».

21 марта в Лос-Анджелесе началась забастовка сотрудников школ: садовников, помощников учителей, водителей автобусов, работников общественного питания и других. SEIU Local 99 потребовал повысить зарплату для них на 30%, а также ввести надбавки $2 в час для самых низкооплачиваемых работников. Власти в ответ заявляли, что готовы поднять оплату труда только на 23% и доплачивать 3% бонусами.

В феврале в Лондоне прошла крупнейшая за десятилетие забастовка участников профсоюзов, выступающих за увеличение заработной платы. На улицы вышли учителя, машинисты поездов, государственные служащие, преподаватели университетов, водители автобусов и охранники.