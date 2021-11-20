Пять человек погибли при наезде автомобиля на толпу в США

Пять человек погибли, ещё 40 получили травмы в результате наезда автомобиля на участников рождественского парада в американском городе Уокешо (штат Висконсин). Многие из пострадавших самостоятельно добираются до больниц. Об этом говорится в заявлении местной полиции в Facebook.
По данным правоохранителей, цифры о погибших и пострадавших
Полиции удалось задержать «человека, представляющего интерес для следствия». При этом не уточнялось, идёт ли речь о водителе машины.
Расследование полиции продолжается. Федеральное бюро расследований США по штату Висконсин в рамках стандартной практики
Ранее автомобиль врезался в толпу людей на рождественском параде в городе Уокешо в США. Среди тех, на кого наехал внедорожник, были и участницы коллектива «Танцующие бабушки». Водитель, въехавший в толпу, открыл стрельбу из окна и скрылся. По данным CNN, в результате ДТП было