Пять человек погибли при наезде автомобиля на толпу в США

Пять человек погибли, ещё 40 получили травмы в результате наезда автомобиля на участников рождественского парада в американском городе Уокешо (штат Висконсин). Многие из пострадавших самостоятельно добираются до больниц. Об этом говорится в заявлении местной полиции в Facebook.

По данным правоохранителей, цифры о погибших и пострадавших могут меняться по мере сбора дополнительной информации. Улица, на которой произошёл инцидент, до сих пор перекрыта. Движение на этом участке может быть восстановлено около 12:00 по местному времени (21:00 мск).

Полиции удалось задержать «человека, представляющего интерес для следствия». При этом не уточнялось, идёт ли речь о водителе машины.

Расследование полиции продолжается. Федеральное бюро расследований США по штату Висконсин в рамках стандартной практики оказывает поддержку местным правоохранителям.