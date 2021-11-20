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Пять человек погибли при наезде автомобиля на толпу в США

10:09, 22 ноября 2021
Пять человек погибли при наезде автомобиля на толпу в США Фото: Meg Mclaughlin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
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Пять человек погибли, ещё 40 получили травмы в результате наезда автомобиля на участников рождественского парада в американском городе Уокешо (штат Висконсин). Многие из пострадавших самостоятельно добираются до больниц. Об этом говорится в заявлении местной полиции в Facebook.

По данным правоохранителей, цифры о погибших и пострадавших могут меняться по мере сбора дополнительной информации. Улица, на которой произошёл инцидент, до сих пор перекрыта. Движение на этом участке может быть восстановлено около 12:00 по местному времени (21:00 мск).

Полиции удалось задержать «человека, представляющего интерес для следствия». При этом не уточнялось, идёт ли речь о водителе машины.

Расследование полиции продолжается. Федеральное бюро расследований США по штату Висконсин в рамках стандартной практики оказывает поддержку местным правоохранителям.

Ранее автомобиль врезался в толпу людей на рождественском параде в городе Уокешо в США. Среди тех, на кого наехал внедорожник, были и участницы коллектива «Танцующие бабушки». Водитель, въехавший в толпу, открыл стрельбу из окна и скрылся. По данным CNN, в результате ДТП было госпитализировано не менее 28 человек.

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