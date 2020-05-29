США

Протестующие из-за гибели Джорджа Флойда напали на экипаж скорой помощи

02:46, 29 мая 2020
Фото: twitter.com/maxnesterak

Участники протестов, вспыхнувших в американском Миннеаполисе из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания полицейскими, забросали бутылками с водой врачей скорой помощи.

Акция проходит около третьего полицейского участка города, в котором работали офицеры, задерживавшие Флойда. На улице собрались несколько сотен человек. Когда одному из участников акции стало плохо, к нему приехала бригада скорой помощи, но когда медики вышли из автомобиля, в них полетели бутылки. Чтобы дать врачам возможность положить пострадавшего в машину, полицейские применили слезоточивый газ, передаёт Fox News.

Массовые беспорядки начались в Миннеаполисе после новости о смерти подозреваемого в попытке обналичить поддельный чек на $20 афроамериканца. Видео, на котором один из полицейских, принимавших участие в задержании, поставил ногу на шею Флойда, попало в Сеть.

Как писал NEWS.ru ранее, после смерти Джорджа Флойда четверо правоохранителей были уволены из органов, а в крупнейшем городе Миннесоты начались беспорядки. Протестующие поджигают здания и устраивают погромы в магазинах. В ходе протестов погиб по меньшей мере один человек: владелец ломбарда застрелил предполагаемого мародёра.

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