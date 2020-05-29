Протестующие из-за гибели Джорджа Флойда напали на экипаж скорой помощи

https://static.news.ru/photo/5658c25a-a13d-11ea-838c-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/maxnesterak

Участники протестов, вспыхнувших в американском Миннеаполисе из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания полицейскими, забросали бутылками с водой врачей скорой помощи.

Акция проходит около третьего полицейского участка города, в котором работали офицеры, задерживавшие Флойда. На улице собрались несколько сотен человек. Когда одному из участников акции стало плохо, к нему приехала бригада скорой помощи, но когда медики вышли из автомобиля, в них полетели бутылки. Чтобы дать врачам возможность положить пострадавшего в машину, полицейские применили слезоточивый газ, передаёт Fox News.

Demonstration at Henn Co Gov Center rn in dtown Minneapolis. Calling for officers involved in death of George Floyd to be arrested and charged pic.twitter.com/CueWlFrfTE — Max Nesterak (@maxnesterak) May 28, 2020

Массовые беспорядки начались в Миннеаполисе после новости о смерти подозреваемого в попытке обналичить поддельный чек на $20 афроамериканца. Видео, на котором один из полицейских, принимавших участие в задержании, поставил ногу на шею Флойда, попало в Сеть.

Как писал NEWS.ru ранее, после смерти Джорджа Флойда четверо правоохранителей были уволены из органов, а в крупнейшем городе Миннесоты начались беспорядки. Протестующие поджигают здания и устраивают погромы в магазинах. В ходе протестов погиб по меньшей мере один человек: владелец ломбарда застрелил предполагаемого мародёра.