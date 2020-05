Протестующие из-за гибели Джорджа Флойда напали на экипаж скорой помощи

Акция проходит около третьего полицейского участка города, в котором работали офицеры, задерживавшие Флойда. На улице собрались несколько сотен человек. Когда одному из участников акции стало плохо, к нему приехала бригада скорой помощи, но когда медики вышли из автомобиля, в них полетели бутылки. Чтобы дать врачам возможность положить пострадавшего в машину, полицейские применили слезоточивый газ, передаёт Fox News.

Demonstration at Henn Co Gov Center rn in dtown Minneapolis. Calling for officers involved in death of George Floyd to be arrested and charged pic.twitter.com/CueWlFrfTE