Помпео назвал «плохим игроком» инспектора госдепа Стива Линника

https://static.news.ru/photo/41f6287e-ab2f-11ea-b4ce-fa163e074e61_660.jpg Майк Помпео Фото: Chris Kleponis/CNP/AdMedia/Global Look Press

Госсекретарь США Майк Помпео выступил с заявлением. Он назвал генерального инспектора госдепа Стива Линника, которого отправили в отставку, «плохим игроком».

Вот что я хочу сказать, Стив Линник был плохим игроком в центральном офисе здесь. Он не исполнял миссию сделать нашу работу и нас лучше... Это не то, что делал мистер Линник, — цитирует его РИА Новости.

Он также напомнил об отказе Линника выполнять распоряжение по расследованию утечки информации из Госдепартамента. Данные поставили под угрозу карьеру одного из дипломатов.

NEWS.ru информировал ранее, что экс-главу Госдепа США Колина Пауэлла возмутила идея президента страны Дональда Трампа пригласить РФ на саммит G7.