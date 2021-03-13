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Поместье Тома Круза выставили на продажу за $39,5 млн

18:59, 14 марта 2021 16
Том Круз Том Круз Фото: twitter.com/tomcruise

Поместье известного голливудского актёра Тома Круза в Колорадо выставили на продажу. Особняк оценили в $39,5 млн. Дом находится на земельном участке площадью 129,5 га с лесом, спортивным городком, трассы для мотоциклов и снегоходов, маршруты для пеших прогулок, на снегоступах и вездеходов. Это не первая попытка артиста расстаться с дорогой недвижимостью. Семь лет назад он пытался избавиться от коттеджа за $59 млн. Нынешний агент по продаже Эрик Лав считает, вряд ли американец тогда серьезно собирался попрощаться с элитной резиденцией.

Том Круз несколько лет проектировал и строил имение в классическом горном стиле. Здание выполнено из камня и кедра. Его достроили в 1994-м. Площадь помещений — 920 квадратных метров. Внутри деревянные потолочные балки и деревянные панели, стены и каменные камины. На территории также стоит дом для гостей с тремя спальнями, спа-комплексом, офисом и гаражом на три автомобиля, передаёт The Wall Street Journal.

Пресс-секретарь актёра отказалась комментировать причину продажи особняка. Агенты по недвижимости считают, что звезда не пользовался этим домом довольно долгое время.

Накануне стало известно, что британский поп-исполнитель Робби Уильямс, переехавший в Швейцарию, решил избавиться от дома в Англии, которым он не пользуется. Потенциальному покупателю придётся заплатить 9 млн фунтов стерлингов (около 900 млн рублей). Сам артист купил виллу в Швейцарии рядом с Женевским озером, отдав за неё 24 млн фунтов стерлингов (порядка 2,5 млрд рублей).

Ранее NEWS.ru сообщал, что американский актёр и бывший профессиональный рестлер Дуэйн Джонсон (по прозвищу Скала) вырвал «с корнем» ворота у своего дома, чтобы не опоздать на работу. Они перестали открываться из-за отключения электричества. Как рассказал артист в своём Instagram, он пытался отключить гидравлическую систему, но она не поддавалась. Специалисты, которых он вызвал, могли приехать не раньше чем через 45 минут, но Скала уже опаздывал на съёмочную площадку.

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