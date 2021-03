Поместье Тома Круза выставили на продажу за $39,5 млн

Том Круз несколько лет проектировал и строил имение в классическом горном стиле. Здание выполнено из камня и кедра. Его достроили в 1994-м. Площадь помещений — 920 квадратных метров. Внутри деревянные потолочные балки и деревянные панели, стены и каменные камины. На территории также стоит дом для гостей с тремя спальнями, спа-комплексом, офисом и гаражом на три автомобиля, передаёт The Wall Street Journal.

Tom Cruise's 320-acre Colorado estate, which features a sports court and an extensive network of trails, is hitting the market for $39.5 million https://t.co/wRIekeQWP5