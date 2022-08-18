Политолог предрек США раскол на шесть государств в случае гражданской войны Политолог Журавлев: в случае гражданской войны на месте США появится шесть государств

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Глава Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «ПолитРоссией» предположил, что в случае гражданской войны на месте США могут появиться сразу шесть государств. По словам аналитика, штаты Техас и Аляска образуют независимые страны, а все остальные регионы поделятся на четыре государства.

Юго-восток США образует отдельное государство. На юго-западе Нью-Мехико и Калифорния создадут свою страну. Северо-запад Соединенных Штатов и северо-восток тоже могут стать отдельными государствами, – рассказал эксперт.

Ранее политолог Владимир Можегов заявил, что Демократическая партия, поддерживая «крупную финансовую олигархию, глобализм, миграцию и мультикультурализм», может спровоцировать «горячий» конфликт со сторонниками консервативной американской традиции, олицетворением которой является экс-президент США Дональд Трамп с исторической идеей America first («Америка прежде всего»). Он обратил внимание на то, что либеральные СМИ никак не отреагировали на недавний визит в США премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и его «пламенную консервативную речь», которую консерваторы восприняли «очень тепло». По его словам, на фоне происходящего в стране даже бывшие либералы «правеют» и поддерживают республиканцев.