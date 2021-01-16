Почти 200 тысяч человек заболели COVID-19 в США за сутки

https://static.news.ru/photo/554c86ee-58bc-11eb-aa11-fa163e074e61_660.jpg Фото: John Nacion/Keystone Press Agency/Global Look press

За последние сутки врачи Соединённых Штатов зафиксировали 198 218 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии COVID-19 в стране заболели больше 23,7 млн человек.

За последние 24 часа на территории США от коронавируса погибли 3286 человек. За всё время пандемии от COVID-19 в стране скончались больше 395 тысяч человек, следует из данных Университета Джонса Хопкинса, который собирает данные местных властей, журналистов и других открытых источников.

Ранее американские врачи выявили в штате Флорида первый случай заражения новым штаммом коронавируса, который ранее был обнаружен в Великобритании. Его носителей также нашли в штатах Колорадо и Калифорния.

В России врачи за прошедшие сутки зафиксировали 23 586 новых случаев COVID-19 в 85 регионах. Общее число заболевших в РФ с начала пандемии достигло 3 568 209. По данным оперштаба, количество активных носителей составляет 542 212.

ВОЗ объявила 11 марта 2020-го пандемией вспышку инфекции COVID-19, зародившейся в КНР в конце 2019-го. Первые заболевшие были зарегистрированы в Ухани (провинция Хубэй). Население города — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок. Однако некоторые специалисты считают, что торговые точки стали лишь распространителем заболевания, тогда как появилось оно в другом месте, писал NEWS.ru.