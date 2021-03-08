План спасения экономики США может споткнуться о реальность

https://static.news.ru/photo/4d9ab71c-80ae-11eb-8d2f-96000091f725_660.jpg Фото: Stephen Zenner/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти США намерены выделить $1,9 трлн на борьбу с последствиями пандемии коронавируса. Выплаты должны поступить американцам в рамках плана по спасению экономики страны. Однако с реализацией программы могут возникнуть проблемы, сообщает Reuters.

По данным агентства, американское правительство сможет начать рассылку чеков после подписания законопроекта президентом Джо Байденом. Получателями помощи в размере $1,4 тысячи должны стать около 160 млн домохозяйств.

План также предполагает выплаты $3,6 тысячи на каждого ребёнка в возрасте до шести лет и по $3 тысячи — на остальных несовершеннолетних. Чтобы получить эти деньги, родители должны зарабатывать меньше $75 тысяч в год, а дети — жить в семье не менее полугода. Вот только проверка последнего пункта условий может затянуться, в результате чего люди столкнутся с задержками при получении финансовой помощи, считают эксперты.

Ещё одна проблема касается электронного способа начисления выплат. Такие начисления должны поступать тем, у кого слишком маленький доход для подачи налоговой декларации, а также бездомным. Но отсутствие доступа к Интернету у людей без крыши над головой и у граждан с крайне низкими доходами также может привести к задержкам денежного довольствия.

Сенат Конгресса США утвердил пакет мер по стимулированию американской экономики на заседании 6 марта. Как следует из документа, около $415 млрд пойдут на поддержку мер по борьбе с коронавирусом, ещё около $1 трлн — на прямые выплаты домохозяйствам, а порядка $440 млрд — на выплаты малым предприятиям.

Документ должен ещё раз пройти через голосование в нижней палате, после чего, если он сохранится в том же виде, поступит на подпись Байдену. Это рассчитывают сделать до 14 марта, когда истекает срок действия повышенных пособий для безработных, писал NEWS.ru.