Сенат США утвердил проект по стимулированию экономики на $1,9 трлн

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Сенат Конгресса США утвердил проект по стимулированию экономики на $1,9 трлн. За предложенный пакет мер проголосовали 50 сенаторов, против — 49, один воздержался.

Голосование поставило точку в заседании, которое продлилось более суток. В проект закона были внесены некоторые поправки, в том числе была исключена норма об увеличении минимальной зарплаты до $15 в час к 2025 году, сообщает телеканал C-Span. Документ должна одобрить нижняя палата, после чего законопроект, в случае одобрения, поступит на подпись президенту США Джо Байдену.

Основной мерой станут чеки на $1,4 тысячи, которые получат большинство американских налогоплательщиков. Кроме того, предполагается выделение мер для поддержки местных властей.

Демократы планируют отправить проект закона на подпись президенту Джо Байдену до 14 марта, когда истекает срок действия повышенных пособий для безработных. Однако, как ожидается, документ может столкнуться с серьёзными процедурными трудностями в сенате. По мнению республиканцев, пакет в нынешней редакции оказался чрезмерным. В Белом доме, наоборот, уверены в обоснованности выделения $1,9 трлн для борьбы с кризисом на фоне пандемии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что повышение налогов, в первую очередь в корпоративной сфере, может понадобиться в Соединённых Штатах Америки для финансирования восстановления экономики после пандемии новой коронавирусной инфекции (COVID-19), рассказала 22 февраля 2021 года глава Минфина США Джанет Йеллен.