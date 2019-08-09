https://static.news.ru/photo/fb046af4-bc49-11e9-8d2a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Annette Riedl/dpa/Global Look Press

Актёр Брэд Питт заявил о желании сняться в эротической и философской мелодраме 1972 года «Последнее танго в Париже».

Питт поделился этой информацией в совместном интервью с Марго Робби в рамках премьеры фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». Их спросили, в какой фильм они больше всего хотели бы попасть. Марго отметила, что эту картину не видела, пишет Iz.ru .

Как писал News.ru, фильм американского режиссёра Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» собрал более 125 млн рублей за первый день проката в РФ.