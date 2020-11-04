Первая речь Трампа после выборов ознаменовала начало войны

День всеобщих выборов в США прошёл без столь масштабных уличных акций, которых ожидали и боялись официальные лица в ряде штатов. Однако диверсий и странностей разного рода всё-таки избежать не удалось — от устрашающих телефонных звонков избирателям до слухов в социальных сетях. Свой вклад в этот хаос в конце дня внёс и Дональд Трамп, досрочно объявив о своей победе и пообещав обратиться в Верховный суд США для того, чтобы остановить продолжающийся подсчёт голосов. Это решение эксперты называют более чем опасным.

Желание американских избирателей отдать свой голос попытались отбить неизвестные телефонные хулиганы. Сотрудники избирательных комиссий Небраски и Мичигана сообщили об автоматизированных анонимных звонках, которые преследовали цель запутать политически сознательных граждан. Если одни американцы получили по телефону предупреждение «позаботиться о безопасности и оставаться дома», то другие — просьбу проголосовать 4 ноября во избежание длинных очередей. Генеральный прокурор Мичигана Дана Нессель назвала это очевидной ложью и попыткой «подорвать голосование». Как сообщило издание The Wall Street Journal, федеральные органы инициировали расследование с целью установить авторов этих «прозвонов».

Другие же проблемы, возникшие в день голосования, касались разного рода технических неисправностей и появившейся в социальных сетях дезинформации о деталях самой процедуры. Один из юридических помощников Джо Байдена заявил, что голосование сопровождалось «минимальными проблемами и нарушениями» с небольшими задержками на нескольких избирательных участках во Флориде, Северной Каролине и Аризоне.

Преувеличенными оказались даже опасения, связанные с угрозой иностранных кибератак. Разведывательные ведомства США не зафиксировали масштабной кампании по «вмешательству», которой ожидали политики и эксперты после скандальных выборов 2016 года.

Центр подсчёта голосов в штате Пенсильвания Aimee Dilger/Keystone Press Agency/Global Look Press

Однако, как показал конец дня, радоваться было рано. Относительно спокойную атмосферу решил нарушить сам Трамп, заявив о своей победе, несмотря на то что голоса на тот момент не были подсчитаны примерно в десяти штатах, в том числе так называемых колеблющихся — Висконсине, Мичигане и Пенсильвании. Это три северных района, которые Трамп неожиданно «завоевал» четыре года назад. Действующий американский лидер, которому удалось склонить на свою сторону в ходе этих выборов некоторые ключевые штаты, заявил, что считает свой триумф вполне ясным, и призвал прекратить подсчёт голосов.

Американцев хотят обмануть, это позор, — отметил Трамп во время первого выступления перед сторонниками после окончания выборов. — Готовится масштабная афера, и мы хотим применить закон, мы обратимся в Верховный суд. Мы хотим, чтобы голосование прекратилось.

Эксперты и наблюдатели назвали внезапное решение главы государства обратиться в Верховный суд более чем опасным. Вероятно, поводом для такой инициативы стало то, что незадолго до выборов Трампу удалось провести в состав этой структуры «своего» человека. Место, которое освободилось после смерти либеральной судьи Рут Гинзбург, заняла её полная противоположность — сторонница консервативных взглядов Эми Кони Барретт.

Как полагают американские аналитики, к стремлению прекратить подсчёт Трампа может подталкивать тот факт, что рекордное число голосов (100 млн) было отдано ранее по почте или досрочно. Эта цифра, дождавшись своего часа, может существенно повлиять на исход президентской гонки.

Бывший министр труда США Роберт Райх, который в настоящее время является профессором Калифорнийского университета в Беркли, отмечает , что это довольно предсказуемая стратегия — объявить победу по промежуточным результатам, остановить подсчёт, обвинить соперников в мошенничестве, спровоцировать очередной раскол в обществе и положиться на Верховный суд. Вопрос только в том, какой ценой придётся заплатить за применение этой схемы.