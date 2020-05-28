Парки Disney во Флориде возобновят работу в июле

Центр отдыха Disney World, расположенный в американском штате Флорида, планирует возобновить свою работу в июле. Главный исполнительный директор The Walt Disney Company Боб Чапек считает безопасным открытие парков развлечений, приостановивших деятельность из-за пандемии коронавируса.
Как ожидается, тематические парки Magic Kingdom и Animal Kingdom возобновят работу с 11 июля, а с 15 июля будут открыты парки Epcot и Hollywood Studios,
Руководство парков развлечений, закрытых в середине марта, предпримет ряд мер по охране здоровья и безопасности для предотвращения распространения коронавируса во время поэтапного возобновления работы.
Из-за коронакризиса компания Disney в 2020 году понесла убытки в размере $1,4 млрд.
В США полицейские задержали мужчину, который планировал провести неделю карантина по коронавирусу в закрытом в 1999 году парке развлечений Disney Discovery Island. 42-летний Ричард Макгуайер успел пробыть в парке несколько дней, писал NEWS.ru.
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