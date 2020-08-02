Пандемия помогла двум сёстрам встретиться через полвека разлуки

https://static.news.ru/photo/71cf2d90-d4d1-11ea-86d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Daniel Johnson/Methodist Health System

Две сестры в американском штате Небраска воссоединились спустя более 50 лет разлуки благодаря пандемии коронавируса. У них общий отец и разные матери.

Всё началось с того, что 73-летняя Дорис Криппен в мае простудилась. Она была уверена, что у неё грипп, однако в какой-то момент организм ослаб настолько, что женщина упала и сломала руку. В больнице у Криппен выявили коронавирусную инфекцию. В итоге ей пришлось провести в клинике почти месяц, передаёт РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN.

После этого она обратилась в реабилитационный центр в городе Фремонт. Оказалось, что там уже более 20 лет работает её сестра — 53-летняя Бев Боро. Как только та увидела имя Криппен в списке пациентов, то сразу догадалась, что это её сестра.

Так как Криппен плохо слышит, Боро написала имя их общего отца на доске, и пожилая женщина подтвердила, что тоже является его дочерью.

Несмотря на то что сёстры не виделись более полувека, они не переставали искать друг друга. Процесс осложнялся тем, что Криппен воспитывалась родной матерью, а Боро в шестимесячном возрасте была отдана на удочерение.

У женщин есть и другие братья и сёстры, ранее Боро удалось найти большинство из них.

Ранее NEWS.ru писал, что коронавирус примирил американских актрис Сару Джессику Паркер и Ким Кэттролл. После многолетней размолвки они объединились ради совместного участия в подкасте The Bradshaw Boys, в котором обратились со словами благодарности к нью-йоркским врачам, которые лечат пациентов от коронавируса.