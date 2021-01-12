Палата представителей одобрила резолюцию об отстранении Трампа

https://static.news.ru/photo/b3ba1cfa-5560-11eb-8ea3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liu Jie/Xinhua/Global Look Press

Палата представителей США приняла резолюцию, согласно которой вице-президенту Майку Пенсу предлагается воспользоваться 25-й поправкой к Конституции для отстранения действующего президента страны республиканца Дональда Трампа. Документ поддержали 223 члена законодательного органа, 205 высказались против.

Согласно регламенту, в случае отказа со стороны Пенса последовать этой резолюции палата представителей займётся рассмотрением объявления импичмента Трампу. 25-я поправка позволяет запустить процесс отстранения хозяина Белого дома, если большинство в администрации главы государства, включая вице-президента, сойдётся во мнении, что президент больше не может выполнять свои обязанности. После отстранения власть переходит к вице-президенту.

Инициатива демократов отстранить Трампа возникла после событий 6 января, когда толпа сторонников американского лидера атаковала Капитолий, где члены конгресса должны были утвердить итоги президентских выборов, на которых победил Джо Байден. В результате беспорядков погибли пять человек, среди которых один полицейский.

Именно Трамп, уверены лидеры Демократической партии, несёт личную ответственность за случившееся. И хотя до конца его президентского срока остаётся лишь восемь дней, палата представителей во главе со спикером Нэнси Пелоси, являющейся давним политическим оппонентом Трампа, намерена добиться отстранения главы государства.

Среди тех, кто выступил за импичмент, оказалась также один из лидеров Республиканской партии, член палаты представителей от штата Вайоминг Лиз Чейни. Она заявила, что Трамп предал конституцию.

Президент США созвал эту толпу, распалил её и разжёг пламя этого бунта. Всё, что последовало затем, стало делом его рук. Ничего бы этого не произошло без него. Президент мог бы немедленно и решительно вмешаться, чтобы остановить насилие, но он этого не сделал. Никогда ещё президент Соединённых Штатов так не предавал свои обязанности и присягу конституции, — цитирует текст заявления Чейни CNN.

Как ранее писал NEWS.ru, вице-президент США Майк Пенс превентивно уведомил Нэнси Пелоси, что он против отстранения уходящего президента Дональда Трампа. Он направил ей письмо ещё до того, как была принята резолюция о 25-й поправке.

По мнению вице-президента, конгрессу следует избегать действий, способных ещё больше расколоть американское общество. Необходимо снизить накал и объединить страну перед инаугурацией Джо Байдена. Пенс пообещал помочь «процессу мирной передачи власти».