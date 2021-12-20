«Омикрон» стал доминирующим штаммом коронавируса в США

Штамм «омикрон» стал доминирующим в США. На него приходится более трёх четвертей заражений. Такие данные опубликовали федеральные центры по контролю и профилактике заболеваний США. Ранее доминировавший штамм «дельта» теперь является причиной четверти всех заражений.
По данным регулятора, за минувшую неделю штамм «омикрон» был
Неделей ранее на «дельту» приходилось 87% случаев заражений, на «омикрон» — 12,6%.
На юго-востоке и северо-западе страны на «омикрон» приходится более 90% случаев заражений.
По оценкам Университета Джонса Хопкинса, в США общее число инфицированных достигло 51 млн человек. Умерли 807,5 тысячи.
Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что «омикрон»-штамм COVID-19 может стать живой вакциной и победить пандемию. При этом она отметила, что пока рано делать выводы, так как больных новым штаммом не так много.