Обама призвал американцев отправлять СМС о планах на день выборов

Бывший президент США Барак Обама на своей странице в Twitter выложил телефонный номер и призвал всех жителей страны присылать на него СМС о планах на предстоящее голосование в рамках выборов главы государства.
Ладно, попробуем что-нибудь новенькое. Если вы [находитесь] в Соединённых Штатах, отправьте мне сообщение на номер 773-365-9687. Я хочу узнать, как у вас дела, о чём вы думаете и как вы планируете голосовать в этом году. Я тоже буду на связи время от времени, чтобы поделиться своими мыслями, — написал Обама.
All right, let's try something new. If youâre in the United States, send me a text at 773-365-9687 â I want to hear how you're doing, what's on your mind, and how you're planning on voting this year.
Выборы в США намечены на 3 ноября. В частности, в ходе мероприятия будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса Соединённых Штатов, губернаторы 13 штатов и территорий.
Ранее NEWS.ru писал, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп пообещал добиться «полной свободы» в Латинской Америке и «победить коммунизм». Об этом глава государства заявил 23 сентября, выступая в Белом доме перед ветеранами операции по вторжению в Кубу в 1961 году.