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США

Обама призвал американцев отправлять СМС о планах на день выборов

22:26, 23 сентября 2020
Фото: twitter.com/barackobama

Бывший президент США Барак Обама на своей странице в Twitter выложил телефонный номер и призвал всех жителей страны присылать на него СМС о планах на предстоящее голосование в рамках выборов главы государства.

Ладно, попробуем что-нибудь новенькое. Если вы [находитесь] в Соединённых Штатах, отправьте мне сообщение на номер 773-365-9687. Я хочу узнать, как у вас дела, о чём вы думаете и как вы планируете голосовать в этом году. Я тоже буду на связи время от времени, чтобы поделиться своими мыслями, — написал Обама.

Выборы в США намечены на 3 ноября. В частности, в ходе мероприятия будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса Соединённых Штатов, губернаторы 13 штатов и территорий.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп пообещал добиться «полной свободы» в Латинской Америке и «победить коммунизм». Об этом глава государства заявил 23 сентября, выступая в Белом доме перед ветеранами операции по вторжению в Кубу в 1961 году.

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