Обама призвал американцев отправлять СМС о планах на день выборов

https://static.news.ru/photo/8a385ebc-fdd3-11ea-9605-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/barackobama

Бывший президент США Барак Обама на своей странице в Twitter выложил телефонный номер и призвал всех жителей страны присылать на него СМС о планах на предстоящее голосование в рамках выборов главы государства.

Ладно, попробуем что-нибудь новенькое. Если вы [находитесь] в Соединённых Штатах, отправьте мне сообщение на номер 773-365-9687. Я хочу узнать, как у вас дела, о чём вы думаете и как вы планируете голосовать в этом году. Я тоже буду на связи время от времени, чтобы поделиться своими мыслями, — написал Обама.

All right, let's try something new. If youâre in the United States, send me a text at 773-365-9687 â I want to hear how you're doing, what's on your mind, and how you're planning on voting this year.



I'll be in touch from time to time to share what's on my mind, too. pic.twitter.com/NX91bSqbtG — Barack Obama (@BarackObama) September 23, 2020

Выборы в США намечены на 3 ноября. В частности, в ходе мероприятия будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса Соединённых Штатов, губернаторы 13 штатов и территорий.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп пообещал добиться «полной свободы» в Латинской Америке и «победить коммунизм». Об этом глава государства заявил 23 сентября, выступая в Белом доме перед ветеранами операции по вторжению в Кубу в 1961 году.