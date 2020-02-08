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В американском городе Нэшвилл ушёл из жизни биохимик Стэнли Коэн.

Об этом сообщает частный университет Vanderbilt University. По его данным, учёный умер 5 февраля в возрасте 97 лет. Как рассказали в местной газете Tennessean, Коэн ушёл из жизни в кругу семьи. У него осталась супруга, трое детей и двое внуков.

В 1986 году учёный получил Нобелевскую премию по медицине за открытие эпидермального фактора роста и его рецептора.

Ранее NEWS.ru писал о том, что шведские парламентарии Йенс Холм и Хаканом Свеннелинг предложили кандидатуру экоактивистки Греты Тунберг на получение Нобелевской премии мира. Это уже второе выдвижение 17-летней девушки к награждению.