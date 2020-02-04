Шведские парламентарии Йенс Холм и Хаканом Свеннелинг предложили кандидатуру экоактивистки Греты Тунберг на Нобелевскую премию мира. Это уже второе выдвижение 17-летней девушки к награде.
Свой выбор парламентарии аргументировали многочисленными достижениями Тунберг в области экологии. Также они отметили усилия юной активистки в пропаганде сокращения выбросов в атмосферу и соблюдения Парижского соглашения.
Тунберг уже номинировали на получение Нобелевской премии мира в 2019 году.
Как ранее писал NEWS.ru, 17-летняя экоактивистка стала Человеком года по версии Time. Её конкурентом был президент США Дональд Трамп.
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