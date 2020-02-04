https://static.news.ru/photo/1e3f6f42-475e-11ea-b9b1-fa163e074e61_660.jpg Грета Тунберг Фото: Pontus Lundahl/Tt/Global Look Press

Шведские парламентарии Йенс Холм и Хаканом Свеннелинг предложили кандидатуру экоактивистки Греты Тунберг на Нобелевскую премию мира. Это уже второе выдвижение 17-летней девушки к награде.

Свой выбор парламентарии аргументировали многочисленными достижениями Тунберг в области экологии. Также они отметили усилия юной активистки в пропаганде сокращения выбросов в атмосферу и соблюдения Парижского соглашения.

Тунберг уже номинировали на получение Нобелевской премии мира в 2019 году.

Как ранее писал NEWS.ru, 17-летняя экоактивистка стала Человеком года по версии Time. Её конкурентом был президент США Дональд Трамп.