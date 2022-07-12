NASA представило чёткое изображение «тысячи галактик» с «Джеймса Уэбба»

Фото: ESA/via Globallookpress.com

NASA представило самую чёткую фотографию скопления галактик с телескопа «Джеймс Уэбб». По заверению агентства, это «самое глубокое и чёткое» инфракрасное изображение далёкой галактики на данный момент, говорится в сообщении космического агентства.

Тысячи галактик <...> появились в поле зрения «Уэбба» впервые. Этот кусочек огромной вселенной покрывает участок неба размером примерно с песчинку, которую кто-то держит на расстоянии вытянутой руки, — дают описание изображению специалисты.

Фото: nasa.gov

«Джеймс Уэбб» представляет собой орбитальную инфракрасную обсерваторию, которая была создана на замену телескопа «Хаббл». Он в 100 раз мощнее своего предшественника, а диаметр его зеркала составляет 6,5 м.

В конце декабря прошлого года NASA запустило в космос телескоп по поиску внеземной жизни «Джеймс Уэбб» стоимостью $10 млрд. Запуск прошёл с площадки космодрома Куру во Французской Гвиане.