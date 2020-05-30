Нацгвардия США разгоняет протестующих в Миннеаполисе слезоточивым газом

https://static.news.ru/photo/18716806-a242-11ea-8586-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP/ТАСС

Национальная гвардия применила слезоточивый газ, чтобы оттеснить от заправочной станции участников акции протеста, спровоцированной гибелью афроамериканца Джорджа Флойда при задержании.

Стычки демонстрантов и полиции происходят в районе 5-го полицейского участка Миннеаполиса. После того как людей удалось отогнать от заправки, которая могла стать очередным объектом поджога, к ней прибыли несколько пожарных расчётов, передаёт РИА Новости.

В районе митинга горят, по меньшей мере, три здания, в том числе крупное отделение банка Wells Fargo и почта. Полицейские и Нацгвардия выставили заслоны из автомобилей и призывают людей разойтись, напоминая им, что противодействие правоохранительным органам противозаконно. В ответ митингующие забрасывают стражей правопорядка звуковыми петардами. Покинуть место проведения акции согласились только некоторые демонстранты.

Как писал NEWS.ru ранее, спровоцированные гибелью афроамериканца Джорджа Флойда при его задержании акции протеста проходят более чем в десяти крупных городах США, участники митингов вступают в стычки с полицейскими. Требующие справедливости при расследовании смерти Флойда люди вышли на улицы Миннеаполиса, Атланты, Нью-Йорка, Альбукерке, Колумбуса, Хьюстона, Финикса, Сан-Хосе, Лас-Вегаса, Вашингтона и других городов. Из-за протестов пришлось временно закрыть Белый дом. Президент США Дональд Трамп изучил обстоятельства гибели Флойда при задержании полицейскими в Миннеаполисе и охарактеризовал действия офицеров как нападение на человека.

Джордж Флойд погиб после того, как один из задерживавших его офицеров поставил колено на шею мужчины, придавив его к земле, и не отпускал несколько минут.