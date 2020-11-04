На выборах в США могли потерять больше 300 тысяч бюллетеней

https://static.news.ru/photo/32960e42-1e95-11eb-9615-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ivarsson Jerker/Aftonbladet/Global Look Press

Почтовая служба Соединённых Штатов не могла отследить доставку больше 300 тысяч бюллетеней, отправленных избирателями в ходе дистанционного досрочного голосования.

В организации сообщили, что смогли проверить все отделения до 3 ноября, как потребовал суд, передаёт FoxNews.

На каждом объекте есть только один или два инспектора, и поэтому у них нет возможности лично обыскать весь объект, — отметили в службе.

Накануне наблюдатели обратились в суд, так как не получили подтверждения о доставке некоторых бюллетеней. Федеральный судья столичного округа Колумбия Эммет Салливан потребовал срочно провести проверку по этой информации и доставить бюллетени по 12 округам в избиркомы прежде, чем истечёт срок их приёма.

Наблюдатели не получили подтверждения, в том числе по голосам в «колеблющихся» штатах Пенсильвании и Висконсине.

Более 100 миллионов американских граждан проголосовали на президентских выборах досрочно. Это около 70% от всех проголосовавших в 2016 году.

Как сообщал NEWS.ru, действующий президент США Дональд Трамп досрочно объявил о своей победе на выборах. Он сослался на поддержку в ряде ключевых штатов, в том числе в Пенсильвании, Мичигане и Висконсине. Президент предложил остановить подсчёт голосов, чтобы не допустить махинаций со стороны демократов. Штаб Джо Байдена назвал это требование возмутительным.