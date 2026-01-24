Обрушение нефтяной вышки на Аляске попало на видео

Падение нефтяной вышки на Аляске во время ее транспортировки попало на видео. После этого вспыхнул пожар, сообщил губернатор штата Майк Данливи. По его словам, которые приводит телеканал KTUU, повреждений нет, транспортировка топлива не нарушена.

Был небольшой пожар, но пока ущерб окружающей среде минимален и не повлиял на нефтяную инфраструктуру или объекты. Сотрудники работают над планами по извлечению платформы, и мы узнаем больше по мере их оценки, — отметил он.

Ранее сообщалось, что Мексика изучает возможность остановить поставки нефти на Кубу из-за давления США во главе с Дональдом Трампом после событий в Венесуэле. Как уточнили источники, близкие к ситуации, в администрации президента Клаудии Шейнбаум уверены, что Вашингтон введет санкции против государства из-за этих поставок.

Также стало известно, что в Пензе 150 человек на 40 единицах техники тушат пожар, возникший после падения обломков БПЛА на территории нефтебазы. Как объяснил глава региона Олег Мельниченко, локализация возгорания продолжается вторые сутки.