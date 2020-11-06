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Минюст США получил жалобу Трампа на незаконные голоса

20:55, 06 ноября 2020
Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Chris Kleponis/Consolidated News Photos/Global look Press

Жалоба кандидата на пост президента США и действующего главы государства Дональда Трампа о трёх тысячах незаконных голосов в штате Невада получена Министерством юстиции страны.

Ранее NEWS.ru сообщал, что округ Лас-Вегаса в штате Невада будет обрабатывать голоса до 12 ноября. Об этом заявил глава отдела регистрации голосов округа Кларк Джо Глория. Он также заверил, что будет изучаться вопрос двойного голосования — при поступлении бюллетеней по почте система выявит, не голосовал ли избиратель дважды.

Выборы президента состоялись в США 3 ноября. Итоги голосования в ряде штатов пока не подведены. Согласно данным подсчётов американских телеканалов, лидирующую позицию занимает кандидат от демократов Джо Байден. От окончательной победы его отделяют голоса шести выборщиков.

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