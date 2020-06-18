Microsoft хотела продать технологию распознавания лиц силовикам США

https://static.news.ru/photo/ef575714-b173-11ea-8d45-fa163e074e61_660.jpg Фото: FrankHoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Американский союз гражданских свобод (ACLU) в ходе открытого судебного процесса пытается оспорить секретность программы распознавания лиц Управления по борьбе с наркотиками (УБН). В результате в открытый доступ попали электронные письма от Microsoft ведомству.

С сентября 2017 по декабрь 2018 года корпорация приглашала агентов УБН в свой офис. Им показали систему распознавания лиц, а затем силовики протестировали технологию.

Однако позже представители управления заявили, что боятся покупать разработку, так как ФБР за подобную технологию подверглось критике, передаёт Techcrunch.

Это плохо, что Microsoft пыталась продать опасную технологию правоохранительным органам, которым поручено возглавить войну против расизма, но ситуация становится еще хуже. Даже после запоздалого обещания не продавать технологии видеонаблюдения полиции Microsoft отказалась сообщить, будет ли она продавать технологию федеральным агентствам, таким как DEA, — считает старший адвокат ACLU Натан Фрид Весслер.

Ранее, как писал NEWS.ru, Microsoft отказалась продавать полиции США свои технологии распознавания лиц, опасаясь нарушения прав человека. Компания Amazon также не стала позволять полиции использовать свою технологию распознавания лиц, ожидая, что за это время примут соответствующий закон о защите прав, а компания IBM и вовсе отказалась от разработки такого программного обеспечения.