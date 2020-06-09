IBM отказалась от разработок в области распознавания лиц

https://static.news.ru/photo/3a55fc94-aa2a-11ea-b886-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Компания IBM объявила о прекращении продажи услуг по распознаванию лиц. Генеральный директор Арвинд Кришна призвал к «национальному диалогу» о том, следует ли технологию вообще использовать.

IBM решительно выступает против использования любых технологий, в том числе технологий распознавания лиц, предлагаемых другими поставщиками, для массового наблюдения, расового профилирования, нарушений основных прав и свобод человека или любых целей, которые не соответствуют нашим ценностям и ключевым принципам, — заявил глава компании.

Кришна также считает , что «производители и пользователи систем искусственного интеллекта несут общую ответственность за обеспечение того, чтобы ИИ проверялся на предвзятость, особенно при использовании в правоохранительных органах, и чтобы такое тестирование также проверялось и тестировалось».

Ранее NEWS.ru рассказал, что российский робот Promobot с системой распознавания лиц стал сотрудником полиции Абу-Даби, в рядах которой будет вести патрулирование, видеонаблюдение за сотрудниками и посетителями полицейских объектов, а также измерять температуру людям.