IBM отказалась от разработок в области распознавания лиц

Компания IBM объявила о прекращении продажи услуг по распознаванию лиц. Генеральный директор Арвинд Кришна призвал к «национальному диалогу» о том, следует ли технологию вообще использовать.
IBM решительно выступает против использования любых технологий, в том числе технологий распознавания лиц, предлагаемых другими поставщиками, для массового наблюдения, расового профилирования, нарушений основных прав и свобод человека или любых целей, которые не соответствуют нашим ценностям и ключевым принципам, — заявил глава компании.
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Ранее NEWS.ru рассказал, что российский робот Promobot с системой распознавания лиц стал сотрудником полиции Абу-Даби, в рядах которой будет вести патрулирование, видеонаблюдение за сотрудниками и посетителями полицейских объектов, а также измерять температуру людям.
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