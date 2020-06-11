Microsoft отказала полиции США в покупке технологии распознавания лиц

https://static.news.ru/photo/090161e0-ac48-11ea-836d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Keystone Press Agency/GlobalLookPress

Компания Microsoft отказалась продавать полиции США свои технологии распознавания лиц, опасаясь нарушения прав человека.

Мы не будем продавать технологии распознавания лиц полицейским управлениям в Соединённых Штатах, пока в стране не будет принят регулирующий федеральный закон, основанный на правах человека, — привели слова президента компании Брэда Смита «Известия».

Отмечается, что департаменты полиции США на фоне расовых протестов в стране стали искать программное обеспечение для урегулирования беспорядков.

Компания Amazon так же отказала полиции на год в использовании своей технологии распознавания лиц, ожидая, что за это время примут соответствующий закон о защите прав, а компания IBM и вовсе отказалась от разработки такого программного обеспечения.

Ранее NEWS.ru писал, что Facebook, Google, Microsoft и ещё 15 компаний объединились для борьбы против сексуального насилия над детьми в Интернете. Как сообщили в компании Facebook, нужны активные международные усилия для борьбы с этой проблемой. В компании надеются, что инициатива приведёт к реальным изменениям и поможет обеспечить безопасность детей.