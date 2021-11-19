Личный врач Байдена указал на его кашель и изменившуюся походку

Лечащий врач американского президента Кевин О'Коннор заявил, что у Джо Байдена усилился кашель и ухудшилась походка. По его словам, хозяина Белого дома также лечат от мерцательной аритмии, сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает , что Белый дом 19 ноября распространил меморандум О'Коннора, в котором Байден назван «активным 78-летним мужчиной».

Президент достаточно здоров, чтобы исполнять обязанности, и полностью выполняет все свои обязанности без каких-либо исключений и послаблений, — подчеркнул врач.

Он добавил, что Байден стал чаще «прочищать горло». Данный симптом наблюдается у президента давно, единственное, что он стал более частым, пояснил специалист.

О'Коннор также рассказал, что по сравнению с прошлым годом у президента стала «ощутимо более негибкой» походка. Он напомнил, что у Байдена в прошлом были спортивные и иные ортопедические травмы, а около года назад — перелом стопы. Медики уверены, что речь идёт о дегенеративном артрите позвоночника и спондилезе — постепенном изнашивании позвонков с возрастом.

Врач указал, что Байдена лечат от мерцательной аритмии, гиперлипидемии (повышенного содержания жира в крови), гастроэзофагеального рефлюкса, сезонной аллергии, небольшой сенсорной невропатии ног.

В военном госпитале президента США обследовали на наличие нескольких видов рака, проверили зубы и зрение. Байдену 20 ноября исполняется 79 лет, он самый пожилой в истории действующий президент США.

Ранее стало известно, что Джо Байден после планового медосмотра заявил о своей «великолепной форме». Результаты проверки, которая включала колоноскопию под анестезией, он пообещал обнародовать. Байден, вернувшийся в резиденцию из военного госпиталя под Вашингтоном, где он проходил медосмотр, пошутил, что готовится отметить 58-й день рождения.