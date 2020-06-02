Комендантский час продлён в Лос-Анджелесе из-за беспорядков

https://static.news.ru/photo/d3ff6b9e-a513-11ea-b5b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: SOPA Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти округа Лос-Анджелес продлевают комендантский час из-за беспорядков, вызванных гибелью Джорджа Флойда. Ограничения продлены до утра 3 июня.

Решение о введении комендантского часа в мегаполисе, где проживают 10 млн человек, было принято ещё 31 мая, утром 2 июня его должны были отменить. В округе введён режим ЧС, введены войска нацгвардии, сообщает телеканал KTLA 5.

В ходе массовых протестов были задержаны порядка 700 человек, примерно 70 из них — за грабежи и вандализм. Шеф местной полиции Майкл Мур заявил по этому поводу, что некоторые из протестующих решили нажиться на смерти Флойда -«капитализировать» случившееся, отправившись грабить магазины.

Сейчас личности грабителей устанавливаются, полицейские тщательно изучают записи с камер видеонаблюдения. Массовые протесты и беспорядки проходят во многих городах США.

Ранее NEWS.ru сообщал, что мэр Лос-Анджелеса (США) Эрик Гарсетти сообщил, что был вынужден привлечь в город бойцов Национальной гвардии США для обеспечения безопасности населения и имущества во время массовых беспорядков. В стычках с протестующими полиция применяет светошумовые гранаты, слезоточивый газ и резиновые пули.