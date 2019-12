Транспортным средством, в котором следовали китайцы, управлял 42-летний гражданин Соединённых Штатов. Нелегалов нашли в сундуке, комоде и стиральной машине, уточняется в пресс-релизе.

CBP officers found 11 Chinese nationals hidden inside furniture inside a moving truck at the San Ysidro port of entry: https://t.co/RQYSXjWLOH pic.twitter.com/zfrenKAHZJ