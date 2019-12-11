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Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Майкл Помпео заявил, что РФ, США и другим странам необходимо выработать новые рамки обеспечения стратегической безопасности, которые учитывали бы современные вооружения. Он сказал об этом 10 декабря на пресс-конференции по итогам переговоров с главой Министерства иностранных дел России Сергеем Лавровым.

По словам Помпео, обсуждение проблем стратегической безопасности касалось Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Госсекретарь подчеркнул, что этот вопрос не может быть единственным в данном...