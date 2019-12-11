Сотрудники Службы таможенного и пограничного контроля США поймали 11 граждан КНР, которые пытались нелегально въехать в страну из Мексики. Мигранты спрятались в грузовике с мебелью.
Транспортным средством, в котором следовали китайцы, управлял 42-летний гражданин Соединённых Штатов. Нелегалов нашли в сундуке, комоде и стиральной машине,
CBP officers found 11 Chinese nationals hidden inside furniture inside a moving truck at the San Ysidro port of entry:— CBP San Diego (@CBPSanDiego)
https://t.co/RQYSXjWLOH pic.twitter.com/zfrenKAHZJ December 10, 2019
Водитель грузовика задержан, ему будут предъявлены обвинения. Граждане Китая находятся под арестом в ожидании необходимых уголовных и миграционных процедур.
Ранее администрация президента США Дональда Трампа попыталась запросить $3,6 млрд из бюджета Пентагона для возведения стены на границе с Мексикой, объявив о чрезвычайном положении. Федеральный судья города Эль-Пасо Дэвид Брионес наложил запрет на строительство заграждения, писал NEWS.ru.
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