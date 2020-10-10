Издание в США предупредило власти о последствиях связанной с РФ «паранойи»

https://static.news.ru/photo/981f2f26-0b05-11eb-becd-fa163e074e61_660.jpg Фото: unsplash.com

Белому дому следует пересмотреть своё отношение к РФ. Поддержка антироссийской политики — глупость, которую Вашингтон не может себе позволить. Такого мнения придерживаются авторы статьи в журнале The American Conservative.

Если мы будем клеймить тех, кто выступает за менее враждебную стратегию в отношении Москвы, если мы будем называть их марионетками, предателями и «российскими агентами», мы не получим разумной политики, — говорится в материале.

Авторы отмечают, что связанная с Россией «паранойя» может вернуть США в середину ХХ века, во времена маккартизма — общественного движения против коммунистов и антиамерикански настроенных граждан.

В статье также говорится, что для Вашингтона будет выгоднее самому отказаться от антироссийской политики и тем самым улучшить отношения с одним из крупнейших геополитических игроков.

Ранее NEWS.ru писал, что Россия призвала США прекратить попытки переформатировать международные отношения в духе концепции соперничества великих держав. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский отметил, что Москва, в отличие от Вашингтона, осознаёт свою ответственность за международную безопасность, глобальную и региональную стабильность и поэтому придерживается курса на сохранение мира.