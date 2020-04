Иванка Трамп пренебрегла карантином, уехав из Вашингтона в Нью-Джерси

Иванка Трамп покинула Вашингтон, уехав в один из принадлежащих её семье домов в штате Нью-Джерси на празднование Песаха, пишет New York Times. При этом в столице США было издано распоряжение, согласно которому с 1 апреля все жители должны оставаться дома, если не занимаются какой-либо важной деятельностью.

Ivanka Trump has not followed the federal guidelines advising against discretionary travel, leaving Washington for another one of her family’s homes, even as she has publicly thanked people for self-quarantining https://t.co/PRmOliUC3r