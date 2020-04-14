Иванка Трамп пренебрегла карантином, уехав из Вашингтона в Нью-Джерси

https://static.news.ru/photo/da1854aa-7fa2-11ea-bc3e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chris Kleponis/Global Look Press

Дочь и советник президента Соединённых Штатов Дональда Трампа Иванка публично благодарила людей, соблюдающих карантинные правила. Сама бизнесвумен не стала придерживаться введённых на федеральном уровне мер и отказываться от несрочных поездок.

Иванка Трамп покинула Вашингтон, уехав в один из принадлежащих её семье домов в штате Нью-Джерси на празднование Песаха, пишет New York Times. При этом в столице США было издано распоряжение, согласно которому с 1 апреля все жители должны оставаться дома, если не занимаются какой-либо важной деятельностью.

Ivanka Trump has not followed the federal guidelines advising against discretionary travel, leaving Washington for another one of her familyâs homes, even as she has publicly thanked people for self-quarantining https://t.co/PRmOliUC3r — The New York Times (@nytimes) April 16, 2020

Газета отмечает, что старшая дочь американского лидера позиционирует себя как один из самых активных сторонников социального дистанцирования среди сотрудников администрации.

Как писал NEWS.ru, Иванка Трамп и её дочь Арабелла смастерили защитные маски по инструкции из Сети.