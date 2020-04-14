США

Иванка Трамп пренебрегла карантином, уехав из Вашингтона в Нью-Джерси

08:21, 16 апреля 2020 11
Фото: Chris Kleponis/Global Look Press

Дочь и советник президента Соединённых Штатов Дональда Трампа Иванка публично благодарила людей, соблюдающих карантинные правила. Сама бизнесвумен не стала придерживаться введённых на федеральном уровне мер и отказываться от несрочных поездок.

Иванка Трамп покинула Вашингтон, уехав в один из принадлежащих её семье домов в штате Нью-Джерси на празднование Песаха, пишет New York Times. При этом в столице США было издано распоряжение, согласно которому с 1 апреля все жители должны оставаться дома, если не занимаются какой-либо важной деятельностью.

Газета отмечает, что старшая дочь американского лидера позиционирует себя как один из самых активных сторонников социального дистанцирования среди сотрудников администрации.

Как писал NEWS.ru, Иванка Трамп и её дочь Арабелла смастерили защитные маски по инструкции из Сети.

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