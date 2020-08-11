Идущий на смену Трампу Байден назвал имя своего вице-премьера

Имею честь объявить, что я выбрал напарницей в гонке Камалу Харрис — бесстрашного защитника простых людей и одного из самых выдающихся государственных служащих, — так описал свой выбор Байден.
Кандидат в президенты США добавил, что лично наблюдал за тем, как Харрис и его сын боролись с крупными банками, улучшали положение трудящихся и защищали от притеснений детей и женщин.
Я тогда испытывал гордость, и теперь я горд, что она мой партнёр по этой предвыборной кампании, — дописал Байден.
Интересно, что Харрис была соперницей Байдена в борьбе за кандидатство на пост президента США. Но в декабре прошлого года сенатор объявила о выходе из предвыборной гонки. Она не раз называла себя «единственной темнокожей» среди участников борьбы. Позже она встала на сторону Байдена. Мать Камалы Харрис родом из Индии, отец приехал в США с Ямайки.
Что касается Байдена, он не раз заявлял, что хотел бы видеть на посту вице-премьера женщину и не обязательно из белого населения.
Ранее NEWS.ru сообщал, что большинство американцев считают, что предстоящие выборы президента в Соединённых Штатах не будут честными. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого компанией SurveyMonkey и телеканалом NBC News.