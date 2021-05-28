Госдеп запросил $255 млн для защиты Украины от «российской агрессии»

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Госдепартамент США запросил у конгресса $255 млн на 2022 финансовый год для помощи Украине, в том числе, для её защиты от «российской агрессии». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные из бюджетного запроса американского внешнеполитического ведомства.

В документе говорится, в частности, что эти деньги позволят усилить возможности Украины в части «противодействия агрессии со стороны России»

Данное финансирование ускорит процесс реформ по борьбе с коррупцией, повысит прозрачность и подотчетность, в том числе за счет расширения круга инициатив в области электронного управления, а также будет способствовать реформированию институтов, что необходимо для европейской интеграции страны, — заявили в Госдепе.

Кроме того, запрошенные средства предполагается направить на «улучшение делового климата и торгового потенциала» Украины. Ещё часть означенной суммы направится на укрепление аграрного сектора и поддержку экономической безопасности, чему должно способствовать реформирование компании «Нафтогаз».

Следующий финансовый год в США начинается 1 октября 2021 года.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и американский сенатор Джони Эрнст обсудили вопросы противодействия завершению строительства «Северного потока — 2». В ходе беседы Кулеба заявил, в частности, что трубопровод «непременно ухудшит ситуацию с диверсификацией поставок энергоресурсов европейским потребителям» и просто подорвёт энергетическую безопасность Украины и Европы.