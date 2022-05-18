Госдеп США потратит тысячи долларов на укрепление связей с россиянами Госдеп США выделит $250 тысяч на «укрепление взаимопонимания» с россиянами

Посольство США в Москве / Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Посольство США в Москве планирует направить до $250 тыс. в рамках программы, направленной на «укрепление связей и взаимопонимания» между американским и российским народами, пишет RT со ссылкой на уведомление ведомства. В американском представительстве заявили, что в нынешних реалиях прекращение контактов с гражданами РФ «не отвечает долгосрочным интересам Соединённых Штатов».

Отдел печати и культуры [посольства США] в Москве рассмотрит предложения о реализации проектов, направленных на укрепление связей и взаимопонимания между американцами и россиянами посредством конкретных проявлений сотрудничества между ними, — говорится в уведомлении.

Также уточняется, что в приоритете будут инициативы по повышению медиаграмотности российских граждан, а также проекты, способствующие «пониманию американских ценностей демократии, свободы выражения мнений и открытости общества».

Тем временем ветеран американской разведки Пол Пиллар заявил, что развязанная США «новая холодная война» с Россией может обернуться весьма плачевным результатом. Постоянная угроза кризиса будет создавать опасность перерастания в настоящее столкновение, отметил он.