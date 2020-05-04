Глава ФРБ Сент-Луиса заявил о риске депрессии в США

https://static.news.ru/photo/93f37df4-8e0e-11ea-aeba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Длительная остановка экономической активности в США является неприемлемой и нанесёт серьёзный ущерб стране, считает президент Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Баллард.

По его мнению, американскую экономику необходимо открывать для предотвращения дальнейшего углубления кризиса.

Есть реальный риск того, что ограничительные меры, принимаемые в ответ на пандемию, которые являются правильными, в дальнейшем трансформируются в сценарий депрессии, — подчеркнул он.

Баллард пояснил, что если слишком долго держать экономику США «на паузе», начнут накапливаться проблемы, а множество бизнесов обанкротиться, передаёт The Wall Street Journal.

Как писал NEWS.ru, ранее старший советник президента США Кевин Хассет сообщил, что сокращение ВВП Соединённых Штатов во втором квартале 2020 года может стать крупнейшим из тех, которые когда-либо фиксировали в истории страны.