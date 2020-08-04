Глава Ford уйдёт в отставку

https://static.news.ru/photo/cf4b86aa-d65a-11ea-93d3-fa163e074e61_660.jpg Джим Хэкетт Фото: Mark Bialek/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент и исполнительный директор американской корпорации Ford Motor Джим Хэкетт намерен с 1 октября уйти в отставку. 65-летний Хэкетт управлял компанией с 2017 года.

Новым руководителем Ford c 1 октября станет Джим Фарли, который сейчас является операционным директором этой компании, — цитирует ТАСС сообщение Ford.

До октября Хэкетт планирует передавать дела Фарли.

Как писал NEWS.ru, предприятия Ford Motor Co в США могут временно остановить производство из-за нехватки автомобильных компонентов после введения карантинных мер в мексиканском штате Чиуауа. Местные власти на 50% ограничили количество сотрудников, которые могут одновременно находиться на предприятиях этого штата. В Чиуауа расположены несколько поставщиков компании, а также завод по производству двигателей для пикапов F-series и внедорожников Escape. О проблемах Ford Motor Co стало известно в ходе онлайн-конференции Atlantic Council, на которой посол США в Мексике Кристофер Ландау заявил о нехватке запчастей на предприятиях автомобильного гиганта.