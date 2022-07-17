Foreign Affairs: США жертвуют демократией ради гонки с Россией и Китаем

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Демократию в США постоянно приносят в жертву решениям страны во внешней политике, направленным на гонку сверхдержав, утверждают обозреватели журнала Foreign Affairs Майкл Бренс и Ван Джексон. Они считают, что противостояние Вашингтона Москве и Пекину преподносится руководстом Соединенных Шатов Америки как благо, а на самом деле оно лишь наносит вред благополучию американских граждан.

Только за последние несколько месяцев в США усилились ксенофобские атаки на русских и китайских иммигрантов. После начала спецоперации на Украине российский бизнес в Штатах был бойкотирован, а компания Disney приостановила выпуск своих новых фильмов в России. Представитель Демократической партии Эрик Суолвелл даже дошел до того, что предложил «выгнать всех русских студентов из США». Это тревожный отголосок расистской исключительности времен холодной войны, — уверены обозреватели.

По словам журналистов, сейчас политикам в США нужно пересмотреть свои приоритеты, в первую очередь им нужно заботиться о жителях страны, а не бороться с другими державами. Однако, подчеркивают обозреватели, в Соединенных Штатах Америки давно по-настоящему не поддерживали граждан, потому что власти убеждены в том, что любые социальные меры носят коммунистический характер.

Журналисты отмечают, что только вместе с Россией и Китаем получится решить многие проблемы в мире, такие как национализм, ксенофобия, изменения климата, распространение болезней и другие.

США должны стремиться внести разлад в отношения между Россией и Китаем, если хотят победы в новой холодной войне, говорилось ранее в статье The National Interest. По мнению автора материала Чарльза Купчана, российская спецоперация на Украине приблизила приход неуправляемого многополярного мира, в котором Запад столкнется с российско-китайским альянсом, а также будет вынужден считаться с укрепившимся Востоком.