Экс-разведчик США заверил, что ВС России знают слабые места F-16 Экс-разведчик США Риттер: ВС России знают тактику против американских F-16

Фото: Luke Milano/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бельгийский реактивный самолет F-16 Fighting Falcon

Российские военные знают тактику по борьбе с американскими истребителям F-16, заявил бывший разведчик ВМС США Скотт Риттер. В интервью «Крым 24» он подчеркнул, что оружейные эксперты из России разбираются в начинке F-16 и прекрасно понимают, как истребитель устроен. По его словам, украинские же военные не имеют представления, как обращаться с этой авиатехникой.

F-16 были разработаны в 1970 году. И я думаю, что российские эксперты по вооружению понимают, что такое F-16. Я думаю, что российские вооруженные силы разработали тактику для того, чтобы сопротивляться им, — сказал он.

Ранее глава европейской дипломатии заявил, что некоторые страны, включая Польшу, уже начали подготовку украинских летчиков на F-16, Украина скоро получит американские истребители. По его словам, на это потребуется время, но «чем раньше, тем лучше».

Герой России генерал-майор Сергей Липовой в разговоре с NEWS.ru отметил, что на Украине нет аэродромов для базирования американских истребителей, поэтому самолеты будут взлетать с территории Польши, Румынии или Болгарии.

Зампостпреда КНР при ООН Гэн Шуан в ходе заседания организации ранее заявил, что бесперебойные поставки оружия Украине способствуют только эскалации конфликта и усложняют мирные переговоры.