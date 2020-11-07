СМИ: Демократы сохранили контроль над Палатой представителей США

Члены Демократической партии сумели сохранить большинство в Палате представителей Конгресса Соединённых Штатов.
Демократы гарантировали себе 211 мест в нижней палате Конгресса. При этом, по прогнозу CNN, они
В настоящий момент подсчёт голосов продолжается, итоговых результатов нет ещё в десятках округов.
На выборах 3 ноября кандидаты боролись за все 435 мест. Именно большинство в палате представителей выбирает спикера палаты, который считается третьим по статусу политиком США после президента и вице-президента. Действующий спикер палаты — 80-летняя Нэнси Пелоси — имеет шансы сохранить свой пост.
Пелоси испытывает давнюю неприязнь к действующему президенту Дональду Трампу. Она неоднократно выражала своё негативное отношение к действиям президента, писал NEWS.ru.