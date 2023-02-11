CNN: в резиденции Трампа нашли новые секретные документы

Фото: Chris Kleponis/Pool/CNP/Global Look Press

Дональд Трамп

Во флоридской резиденции экс-президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго были найдены новые секретные документы. Их передали властям юристы политика. Об этом сообщает телеканал CNN. Ранее резиденцию обыскали сотрудники ФБР, они нашли там тысячи документов из Белого дома разного уровня секретности.

Адвокаты Трампа нашли документы с грифами секретности в декабре, когда проверяли коробки в резиденции бывшего президента. Адвокаты передали документы в Министерство юстиции, — говорится в сообщении.

Отмечается, что там же был обнаружен ноутбук, принадлежавший помощнику Трампа.

В январе секретные документы были обнаружены в доме бывшего вице-президента Майка Пенса его адвокатом, который передал их федеральным властям. Как сообщал CNN, всего было найдено около 10 секретных документов.

10 февраля стало известно, что сотрудники ФБР обнаружили один секретный документ при обыске дома Майка Пенса в городе Кармель (штат Индиана).

В свою очередь CBS News сообщал о секретных документах, которые обнаружили в аналитическом центре действующего президента США Джо Байдена в Вашингтоне. Найденные материалы датированы периодом вице-президентства Байдена, когда в Белом доме хозяйничал Барак Обама.