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CNN: США могут ввести новые санкции против РФ на следующей неделе

02:56, 17 марта 2021
Фото: Unsplash

О введении санкций в отношении РФ за якобы вмешательство в американские выборы 220 года США могут объявить уже на следующей неделе. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в госдепартаменте.

Более подробных данных о будущих санкциях нет. Телеканал также отмечает, что вместе с Россией ограничения наложат на Китай и Индию.

Принятие соответствующих санкций анонсировал доклад разведки США. приписавший Москве попытки оказать влияние на исход выборов президента Соединённых Штатов в 2020 году. Об этом писал NEWS.ru.

При этом пресс-секретарь президента США Джен Псаки не назвала введения санкций против РФ по «вмешательству».

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