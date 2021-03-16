CNN: США могут ввести новые санкции против РФ на следующей неделе

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О введении санкций в отношении РФ за якобы вмешательство в американские выборы 220 года США могут объявить уже на следующей неделе. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в госдепартаменте.

Более подробных данных о будущих санкциях нет. Телеканал также отмечает , что вместе с Россией ограничения наложат на Китай и Индию.

Принятие соответствующих санкций анонсировал доклад разведки США. приписавший Москве попытки оказать влияние на исход выборов президента Соединённых Штатов в 2020 году. Об этом писал NEWS.ru.

При этом пресс-секретарь президента США Джен Псаки не назвала введения санкций против РФ по «вмешательству».