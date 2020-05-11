Число заразившихся коронавирусом в ВС США превысило 8 тысяч человек

https://static.news.ru/photo/bc9961ee-93cf-11ea-9505-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lnp/Keystone Press Agency/GlobalLookPress

В Министерстве обороны США заявили, что число инфицированных коронавирусной инфекцией в Вооружённых силах Соединённых Штатов превысило восемь тысяч человек.

Количество жертв коронавируса среди служащих в ВС США не изменилось — скончались 27 человек. Находятся в тяжёлом состоянии 267 человек, сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что среди заболевших не только военнослужащие, но и члены семьи, а также гражданские.

По состоянию на 7 мая было зафиксировано 7700 инфицированных коронавирусом, 11 мая число заражённых выросло до 8046 человек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что по состоянию на 2 мая 2020 года в ВС РФ было зафиксировано почти 3 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией.