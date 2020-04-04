Часть заключённых в США переведут на домашний режим из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/1bb00cb4-762f-11ea-8809-fa163e074e61_660.jpg Фото: Agvi Firdaus / Sijori Images/GlobalLookPress

Генеральный прокурор США Уильям Барр решил перевести часть заключённых под домашний арест из-за распространения коронавирусной инфекции в тюрьмах страны. Соответствующее поручение он дал Федеральному бюро тюрем США.

Вам поручено перевести под домашний арест после 14-дневного карантина всех заключённых, которые на ваш взгляд являются подходящими кандидатами для такого отбывания наказания, — приводит сообщение генпрокурора США Reuters.

Как сообщает агентство, случаи заражения коронавирусом зафиксированы в 122 тюрьмах США. Инфицированными оказались 91 заключённый и 50 сотрудников тюрем. Больше всего случаев зарегистрировано в Данберри, штат Коннектикут, и Элктоне, штат Огайо.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в США число жертв коронавирусной инфекции достигло 7077 человек. Количество зарегистрированных заражённых в стране — 276 995 человек. Соединённые Штаты занимают третье место в мире по количеству заражённых коронавирусной инфекцией.