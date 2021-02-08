Британский штамм COVID-19 мог дойти до США в ноябре 2020 года

https://static.news.ru/photo/4d3956c2-69ff-11eb-bd93-96000091f725_660.jpg Фото: Seaman Luke Cunningham/Keystone Press Agency

Британский штамм новой коронавирусной инфекции (COVID-19) мог дойти до США в ноябре 2020 года. По мнению экспертов, недуг успел проникнуть на территорию 30 штатов. Выводы основаны на результатах анализа геномов 400 образцов SARS-CoV-2.

В середине декабря 2020-го руководство Соединённого Королевства рассказало о появлении осенью двух разновидностей SARS-CoV-2 с мутацией N501Y, обладающих повышенной заразностью по сравнению с другими мутациями. Их прародитель появился на территории Уэльса в сентябре 2020-го, изначально уровень его распространённости был очень низким.

По мнению специалистов, новый штамм может распространяться почти в 1,7–2 раза быстрее, чем уже существующие, при этом он уже успел проникнуть в несколько государств Европы и Азии. Кроме того, в Бразилии и ЮАР также выявили местные штаммы со схожим набором мутаций, передаёт портал medRxiv. Проектом занимались молекулярные биологи из США. Группой руководил Кристиан Андерсен — профессор Исследовательского института Скриппса в Ла-Хойе (США).

Кроме того, британский штамм коронавируса в США довольно быстро поражает здоровых граждан. Темп на треть опережает показатели других мутаций заболевания. Недуг распространяется в Штатах на 35–45% интенсивнее прочих вариантов типов. При этом так называемый вариант В.1.1.7 более заразный и чаще ведёт к смерти пациента. Учёные призывают руководство США принять меры по борьбе с этим штаммом.

Британский штамм коронавируса был выявлен в сентябре 2020 года. Более пристальное внимание на него обратили в декабре, когда он стал доминирующим в Англии. Считается, что он может быть до 70% более заразным, чем встречавшиеся ранее варианты коронавируса, а смертность от него выше на 30%.

Ранее слухами назвали предположения о том, что прививка против COVID-19 может привести к бесплодию, во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Руководитель департамента иммунизации Кейт О'Брайен заявила, что такие опасения не соответствуют действительности. Об этом писал NEWS.ru.