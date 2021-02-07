ВОЗ развеяла слухи о том, что прививка от COVID-19 вызывает бесплодие

https://static.news.ru/photo/e29aca8c-f30f-11ea-96ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cadu Rolim/Keystone Press Agency/Global Look Press

Слухами назвали предположения о том, что прививка против COVID-19 может привести к бесплодию, во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Руководитель департамента иммунизации Кейт О'Брайен заявила, что такие опасения не соответствуют действительности.

В своём Twitter-аккаунте О'Брайен написала, что вакцины, которые прививают гражданам против коронавируса, не могут вызывать бесплодие. Более того, не существует ни одной вакцины, ведущей к такому эффекту.

Это слухи, циркулирующие вокруг многих разных вакцин, и эти слухи не соответствуют действительности, — написала представитель ВОЗ.

Также О'Брайен опровергла заявления о том, что вакцина против COVID-19 ведёт к изменению ДНК человека, а содержащиеся в ней химические компоненты наносят вред здоровью. Она подчеркнула, что имеющиеся в распоряжении ВОЗ вакцины безопасны и все их компоненты тщательно тестируются.

Безопасность — это наиболее важная часть клинических испытаний. Каждая вакцина проходит оценку безопасности, — констатировала О'Брайен.

По данным ВОЗ, в настоящее время в мире зарегистрирован 105 394 301 случай заражения коронавирусом. 2 303 302 человека умерли.

Ранее NEWS.ru сообщал, что с инициативой наградить разработчиков российской вакцины от коронавируса «Спутник V» государственной премией, а также номинировать на Нобелевскую премию по медицине выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.