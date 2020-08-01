Более 67 тысяч случаев заражения COVID-19 выявили в США за сутки

https://static.news.ru/photo/0b5cc630-d3eb-11ea-8dd4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paul Hennessy/Keystone Press Agency/Global Look Press

За последние сутки в США было выявлено 67 023 новых случая заражения коронавирусом. Количество летальных исходов за этот период составило 1259.

Об этом сообщает университет Джонса Хопкинса на основе данных федеральных и местных властей, открытых источников и СМИ.

Днём ранее специалисты зафиксировали 67,6 тысячи случаев заражения и 1233 смертей от коронавируса.

Всего с момента начала пандемии в США заболели более 4,5 млн человек, из которых медикам удалось вылечить свыше 1,4 млн. Жертвами инфекции стали более 153 тысяч человек.

США продолжают занимать первое место в мире по уровню заболеваемости COVID-19. На втором и третьем местах находятся Бразилия, где насчитывается более 2,6 млн заразившихся, и Индия (1,6 млн) соответственно.

Россия занимает четвёртое место. В РФ, согласно последним данным зафиксировано 845,4 тысячи случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели более 646,5 тысячи пациентов, умерли более 14 тысяч.

В первую десятку также входят ЮАР, Мексика, Перу, Чили, Великобритания и Иран. Всего пандемией охвачено более 200 стран мира.

Как ранее писал NEWS.ru, президент США Дональд Трамп считает, что рост числа случаев заражения в стране связан с подходом властей к тестированию населения. По его словам, американская система тестирования является лучшей в мире. Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс, в свою очередь, раскритиковал её. По его словам, большая часть анализов на коронавирус в США является бесполезной из-за длительного периода выдачи результатов.