«Битва добра со злом»: кандидат в президенты США призвал не помогать Киеву Рамасвами призвал лишить Украину поддержки из-за антидемократических убеждений

Фото: IMAGO/Jack Marain/www.imago-images.de/Global Look Press

Вивек Рамасвами

Правительству США следует отказаться от выделения финансовой помощи и передачи вооружений Украине, заявил кандидат в президенты США Вивек Рамасвами в ходе дебатов, прошедших в Майами. По его словам, которые приводит телеканал CNN, Киев не заслуживает поддержки из-за укрывательства нацистов и антидемократических убеждений. Предполагается, что политик подразумевал случай, произошедший в канадском парламенте, где чествовали экс-бойца дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунку.

Можно представить это как своего рода битву между добром и злом. Не покупайтесь на это, — заявил Рамасвами.

В ходе дебатов Рамасвами отметил, что США также не должны помогать и Израилю. В свою очередь другие кандидаты от Республиканской партии сместили акцент с внешней политики на внутреннюю. Так, губернатор Флориды Рон Десантис заявил, что правительству страны необходимо решить проблему с мигрантами, прибывающими в США из Мексики.

Как сообщалось ранее, Десантис также раскритиковал решение Белого дома выделить $60 млрд Киеву в качестве финансовой помощи. По его мнению, это «нелепая трата долларов» американских налогоплательщиков. Рамасвами же отметил, что Украина не заслуживает поддержки, так как она запретила 11 оппозиционных партий, что несвойственно для демократических держав.