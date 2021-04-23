Билл Гейтс рассказал о роли вакцины в борьбе против пандемии

https://static.news.ru/photo/1a439c50-a41a-11eb-8fcd-96000091f725_660.jpg Билл Гейтс Фото: Cbs/Keystone Press Agency/Global Look Press

Мир оказался не готов к пандемии коронавируса, но последние исследования показывают, что вакцинация позволила взять инфекцию под контроль. Об этом рассказал основатель компании Microsoft Билл Гейтс.

Мы почти не подготовились к этой пандемии так, как должны были. Мы учились по ходу дела, но я бы сказал, что хорошие новости заключаются в том, что частично из-за усилий ACT-A (организация Access to COVID-19 Tools Accelerator. — NEWS.ru), частично из-за денег США на НИОКР у нас есть вакцины, и этой пандемии наступит конец, — заявил Гейтс в интервью Sky News.

Миллиардер напомнил, что учёные доказали сокращение заболеваемости COVID-10 уже после первой прививки Pfizer/BioNTech, а также то, что вакцинация препаратом AstraZeneca снижает вероятность заболевания на две трети.

Ранее Гейтс спрогнозировал возвращение к нормальной жизни после коронавирусных ограничений не раньше конца 2022 года. По его словам, для этого должна пройти массовая вакцинация по всей планете. Своё заявление бизнесмен сделал в Польше, где вышла его книга «Как избежать климатической катастрофы». В интервью Gazeta Wyborcza и телекомпании TVN24 миллиардер назвал происходящее в мире из-за коронавируса «невероятной трагедией».