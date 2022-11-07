Белый дом ответил на сообщения о секретных переговорах с Россией

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Белый дом

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер ответила на сообщения о секретных переговорах, которые якобы ведутся между США и Россией. Представительница американской администрации подчеркнула, что Вашингтон обсуждает только те вопросы, которые беспокоят непосредственно государство и никак не касаются Украины. Слова Жан-Пьер приводит РИА Новости.

Люди много что утверждают об обсуждениях, которые Соединенные Штаты ведут или не ведут. <...> Наши обсуждения фокусируются только на сокращении рисков в отношениях между США и Россией, — отметила пресс-секретарь Белого дома.

Она также подчеркнула, что переговоры между двумя странами не затрагивают Украину.

Ранее газета The Wall Street Journal написала о том, что советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан ведет конфиденциальные переговоры с помощником президента РФ Юрием Ушаковым и секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым в связи с ситуацией на Украине.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать материал газеты. По словам представителя Кремля, англосаксонские газеты публикуют много «уток».

В свою очередь Washington Post со ссылкой на источники сообщил, что Белый дом в частном порядке просит руководство Украины показать открытость к переговорам с Россией. Это требуется для сохранения поддержки Киева со стороны других стран.