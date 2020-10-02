В Белом доме выявлены ещё два случая заражения коронавирусной инфекцией

https://static.news.ru/photo/e85b3d60-04d7-11eb-8cdf-fa163e074e61_660.jpg Фото: unsplash.com

Два новых случая заражения COVID-19 зарегистрированы в Белом доме: заболели сотрудник пресс-службы и журналист.

Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на документ «для внутреннего использования», один из работающих в Белом доме журналистов получил предварительно положительный тест на СOVID-19. Ещё один положительный результат у работавшего с пресс-пулом сотрудника. Журналисты CNN получили эту информацию через Ассоциацию корреспондентов Белого дома.

Ранее руководитель аппарата Белого дома Марк Медоуз рассказал о разработке специального плана. Он будет задействован, если у сотрудников администрации президента будут выявлены новые случаи коронавирусной инфекции.

В то же время я не сомневаюсь, что по мере распространения вируса тесты и других людей в Белом доме точно покажут положительный результат, — рассказал Медоуз журналистам.

Он подчеркнул, что пока не зафиксировано инфицирования ключевых сотрудников администрации президента.

Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу заявил, что в отношении сотрудников Белого дома не действуют какие-либо ограничительные меры. По его словам, в администрации президента не стали применять какие-либо новые протоколы, сотрудники просто дистанцируются друг от друга, в том числе когда находятся в Овальном кабинете.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что вместе со своей женой Меланией заразился коронавирусной инфекцией. Болезнь у политика проходит в лёгкой форме. Трамп решил выполнять свои обязанности во время лечения. По предварительным данным, глава государства заразился от своей помощницы Хоуп Хикс, которая сопровождала его на встрече с избирателями.

Заболевание главы государства пришлось на заключительный этап предвыборной гонки. Всеобщий день голосования назначен на 3 ноября. До этой даты Трамп и его соперник-демократ, бывший вице-президент Джо Байден, должны были провести ещё два раунда предвыборных дебатов. Теперь их проведение находится под вопросом.

NEWS.ru писал, что вице-президент Майк Пенс и госсекретарь США Майк Помпео получили отрицательные результаты теста на коронавирус. Заболевание также не подтвердилось у дочери главы Белого дома Иванки Трамп. Соперник Трампа на выборах Джо Байден тоже сдал тест на COVID-19, который показал отрицательный результат.